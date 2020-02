Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren BMW parkte am Freitag, 07.02.2020, gegen 21.00 Uhr, eine 21-jährige auf dem großen Parkplatz einer Shisha Bar in der Gewerbestraße. Gegen 01.10 Uhr machte sie sich auf den Heimweg. Durch hinterherfahrende Freunde wurde gesehen, dass ihr Pkw im hinteren linken Stoßstangenbereich beschädigt war. Der Sachschaden in Höhe von 2000 Euro muss auf dem Parkplatz von einem anderen Verkehrsteilnehmer verursacht worden sein. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

