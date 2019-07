Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tatverdächtige nach Kabeldiebstahl aufgrund von Zeugenhinweis gestellt

Neuss (ots)

Aufmerksame Neusser beobachteten am Donnerstag (4.7.), gegen 9:30 Uhr Personen, die an der Hansastraße offenbar im Begriff waren, mehrere Meter Kupferkabel zu stehlen. Umgehend verständigten die Augenzeugen die Polizei und beschrieben das beobachtete Trio sowie einen Wagen, der vermeintlich zum Abtransport der Beute diente. Das betreffende Auto konnte von den alarmierten Polizeibeamten an der Xantener Straße festgestellt und angehalten werden. Im Fahrzeug befanden sich zwei Frauen - ein männlicher Verdächtiger war zuvor bereits vom Tatort geflüchtet.

Wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein, das sich im Schwerpunkt gegen eine 32-jährige Fahrzeuginsassin richtet. Das Auto samt Beute stellten die Ordnungshüter sicher.

Die weiteren Ermittlungen konzentrieren sich unter anderem auf den bislang unbekannten Flüchtigen, der olivgrüne Kleidung, ein rotes Basecap sowie einen roten Rucksack trug und längere, blonde Haare haben soll.

Hinweise zur Identität des Gesuchten nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell