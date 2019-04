Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - In Schlangenlinien unterwegs

Lippstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Benninghauser Straße in Richtung Herringhausen, als ihr ein 61-jähriger Fahrradfahrer entgegenkam. Der Radler benötigte weite Teile der Fahrbahn und fuhr hierbei so stark in Schlangenlinien, dass er fast zu Fall kam. Nach dem die Beamten den Radler anhielten, stellten sie in seiner Atemluft Alkoholgeruch fest. Seine lallende und verwaschene Aussprache verfestigte den Eindruck der Trunkenheitsfahrt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Nach dem der 61-Jährige zur Blutprobe mit zur Wache genommen worden ist, äußerte er auch weiterhin seine Fahrt anschließend fortsetzen zu wollen. Daraufhin durfte er, zur Verhinderung weiterer Straftaten, die Ausnüchterung im Gewahrsam der Polizei abwarten. (reh)

