Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Unfallflucht gesuchte Frau meldet sich bei der Polizei

Neuss-Selikum (ots)

In einer Pressemeldung vom 2.7.2019 (15:45 Uhr) berichteten wir über eine Unfallflucht an der Kreuzung Nixhütter Weg / Rembrandtstraße in Neuss-Selikum. Eine zunächst unbekannte Frau fuhr ein elfjähriges Mädchen auf dem Fahrrad an und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Die Frau hat sich nach Veröffentlichung der Pressemeldung selbstständig bei der Polizei gemeldet und erklärt, dass sie keinen Zusammenstoß bemerkt hätte.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell