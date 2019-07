Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin stürzt mit E-Bike und verletzt sich schwer

Dormagen-Gohr (ots)

Am Mittwoch (03.07.), gegen 23 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis vom Sturz einer 80-jährigen E-Bike-Fahrerin "Am Rehwinkel". Der Unfall, bei dem nach bisherigem Kenntnisstand kein anderer Verkehrsteilnehmer unmittelbar beteiligt war, hatte sich bereits am frühen Nachmittag, zwischen 14 und 15 Uhr, zugetragen. Die Seniorin hatte schwere Verletzungen davon getragen und war von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

