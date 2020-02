Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann belästigt Frau und greift Polizisten an

Freiburg (ots)

Ein Mann hat am Sonntagmittag, 09.02.2020, in Lörrach im Rosenfelspark eine Frau beleidigt und bedroht, die die Polizei verständigte. Eine Streife traf auf den 38-jährigen Mann, der sich gleich aggressiv und uneinsichtig zeigte. Einen ausgesprochenen Platzverweis akzeptierte er nicht, stattdessen bedrohte und beleidigte nun auch die Einsatzkräfte. Unvermittelt griff er einen Beamten an und nahm diesen in einen Würgegriff, als ihm der Gewahrsam erklärt wurde. Mit Hilfe eines Passanten konnte der Mann unter erheblicher Gegenwehr überwältigt werden. Sowohl die zwei Polizeibeamten als auch der Mann wurden leicht verletzt.

