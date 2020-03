Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Am Sonntag, 29.03.2020, wurde die Polizei gegen 17.10 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt in die Benser Straße gerufen. Vor Ort wurden die eingesetzten Beamten bereits von dem Opfer, eine 27 Jahre alte Einbeckerin, erwartet. Diese erklärte, dass sie in der dem Haus eine Freundin besuchen wollte. In der Wohnung kam es dann aber zu einem Streit mit einer weiteren Besucherin, die die 27jährige ins Gesicht geschlagen haben soll. Bei der weiteren Sachverhaltsklärung wurde festgestellt, dass sich in der Wohnung der 33 Jahre alten Inhaberin noch die 37 Jahre alte Beschuldigte zu der Körperverletzung sowie eine weiter Frau (27) aus Einbeck aufhielten. Letztlich wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie vier Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises in Verbindung mit dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell