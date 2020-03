Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wasseruhren entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Bei der Überprüfung eines ihm gehörenden, unbewohnten Hauses in der Straße Auf der Neuen Reihe in der Einbecker Ortschaft Wenzen, hat ein Hausbesitzer, der auch im Ort wohnt, festgestellt, dass in der zurückliegenden Zeit die Türen offensichtlich durch unbekannte Täter eingetreten wurden. Aus den dort befindlichen Wohnungen wurden 10 Hauswasseruhren gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 700,- Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

