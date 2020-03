Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Einbeck, Bundesstr. 445, Gemarkung Rimmerode.Zeit:Fr. 27. März gegen 13.30 Uhr. Ein 20-Jähriger Bad Gandersheimer befuhr die Bundesstr. 445 mit seinem PKW Peugeot in Rtg. Rimmerode und beabsichtigte nach links abzubiegen. Ein Nachfolgender 44-Jähriger mit seinem Opel nahm den Abbiegevorgang des 20-Jährigen nicht wahr und wollte diesen überholen. An der Einmüdnung Bundesstr. 445 / Zufahrt Rimmerode, kam es zur seitlichen Berührung der Fahrzeuge und es entstand Gesamtsachschaden (Streifschäden) in Höhe von 1000.-Euro.

