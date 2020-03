Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beleidigung von Sicherheitspersonal

Bad Gandersheim (ots)

(Me) Marienstr. 25, dotiger E-Center, Samstag, 28. März, gegen 16.00 Uhr. In Zeiten von "Corona" ist Hygiene und Abstandhalten sehr wichtig. Ein 48-Jähriger aus Einbeck wollte im E-Center Bad Gandersheim einen Einkauf tätigen und den Markt ohne Einkaufswagen betreten. Als der Sicherheitsdienst ihn auf das Mitführen vom Einkaufswagen hinwies, kam es zu einem Streit in deren Verlauf der Einbecker das Sicherheistpersonal mit Hurensohn und anderem beleidigte. Dem nun Besch. wurde Platzverweis erteilt und ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

