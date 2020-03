POL-OF: Fahndungserfolg - weiterer Beschuldigter festgenommen

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 27. März 2020

Schneller Fahndungserfolg - weiterer Beschuldigter vorläufig festgenommen - Rodgau/Nieder-Roden und Obertshausen

(aa) Nach der Auseinandersetzung am Mittwochnachmittag in Nieder-Roden, bei der ein 18-Jähriger verletzt wurde (wir berichteten) gelang den Ermittlern ein schneller Fahndungserfolg. Polizeibeamte nahmen noch am selben Abend einen weiteren Beschuldigten an der S-Bahnstation in Obertshausen vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - war bereits gegen den 16 Jahre alten Verdächtigen ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt worden. Der Jugendliche wird im Laufe des Freitags zur richterlichen Vorführung gebracht. Wie berichtet war kurz nach der Tat ein 19 Jahre alter Verdächtiger vorläufig festgenommen worden. Gegen diesen Beschuldigten erging nach seiner richterlichen Vorführung am Mittwoch ebenfalls Untersuchungshaftbefehl und er wurde auch schon in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Die Kripo ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

