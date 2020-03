Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW mit Michkarton beworfen

Uslar (ots)

USLAR (eng.) Zu einem Verkehrsereignis der kuriosen Art kam es am Samtag, 28.03.2020, gegen 13.25 Uhr, in Uslar, Bereich Auschnippe. Einer 37-jährige Uslaranerin war scheinbar der Einkauf auf den Gehweg gefallen, wobei auch ein Michkarton beschädigt wurde. Aus zur Zeit unbekannten Gründen warf die Frau den Karton auf den vorbeifahrenden PKW einer 18-Jährigen aus Uslar. Der vermutlich nicht mehr volle Karton traf den PKW auf der Frontscheibe im Sichtbereich der Fahrzeugführerin. Diese erschrak und bremste den PKW stark ab.Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Fahrzeugführerin und ihr Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon. Der PKW blieb unbeschädigt. Ermittlungen bezüglich eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell