Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall zwischen PKW und landwirtschaftlicher Zugmaschine

Uslar (ots)

USLAR(eng.) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem PKW kam es am 27.03.2020, kurz nach 17:00 Uhr, auf der K 449 im Bereich Wiensen, in Höhe des Vereinsheimes des örtlichen Sportvereines. Dabei kollidierte der PKW einer 48-jährigen Bodenfelderin mit der vorausfahrenden und nach links abbiegenden Zugmaschine eines 29-Jährigen aus der Gemeinde Wesertal. Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern an. Der PKW war nach der Kollison nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

