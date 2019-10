POL-LB: Unfallflucht in Aidlingen; Diebstahl in Böblingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Aidlingen: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 22:50 Uhr streifte vermutlich beim Vorbeifahren ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den Mercedes einer 30-Jährigen, der in Aidlingen in der Aidlinger Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Die 30-Jährige hatte zuvor einen lauten Knall gehört und als sie nach ihrem Fahrzeug schaute, stellte sie den Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro fest. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07031/697-0 beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

Böblingen: Dreiste Diebe erbeuten Taschentücher

Eine unschöne Begegnung hatte eine 83 Jahre alte Frau am Dienstag gegen 21.00 Uhr, als sie in Böblingen auf dem Nachhauseweg war. Entlang der Klaffensteinstraße, die sich in unmittelbarer Nähe zur Pestalozzistraße befindet, war die ältere Dame zu Fuß mit zwei Begleiter unterwegs. Plötzlich näherten sich von hinten zwei bislang unbekannte männliche Personen. Beim Vorbeilaufen soll einer von ihnen der 83-jährigen Frau ihre mitgeführte Unterarmtasche, eine sogenannte Clutch, aus der Hand entwendet haben. Anschließend machten sich beide Männer samt der Beute aus dem Staub. Sie überquerten die Fahrbahn und rannten in Richtung "Oberer See" davon. Wertvolles Diebesgut erlangten die Täter allerdings nicht. In der Tasche befand sich lediglich eine Packung Papiertaschentücher. Die Polizei wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten allerdings nicht zur Ergreifung der Täter. Beide Personen sind kräftig gebaut, zwischen 18 und 20 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Einer von ihnen hat kurze Haare und trug einen roten Anorak mit hellem/weißen Besatz an der Unterseite sowie eine dunkle Hose. Der zweite Täter, ebenfalls mit kurzen Haaren hat, war zur Tatzeit mit einem dunklen Anorak und einer dunklen Hose bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

