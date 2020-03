Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Niedersächsische Gesetz über das Halten von Hunden (kal)

Einbeck (ots)

Am Samstag, den 28.03.2020, 20:48 Uhr, kam es in Einbeck zu einem polizeilichen Einsatz, in deren Verlauf festgestellt wurde, dass ein 29-jähriger Mitbürger gegen ein ihm auferlegtes Hundeführungsverbot verstoßen habe. Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell