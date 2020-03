Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Volltrunkene Person in Gewahrsam genommen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Sollingtor, Freitag, 27.3.2020, 20.00 Uhr

NORTHEIM (hei) - nach mehreren Hinweisen wurde durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Northeim am Sollingtor eine offensichtlich volltrunkene männliche Person angetroffen. Der 31-jährige Mann aus Einbeck ging in Schlangenlinien und mehrfach bestand die Gefahr eines Zusammenstoßes mit vorbeifahrenden Pkw.

Da er nicht mehr in der Lage war, seinen Weg alleine fortzusetzen, wurde er anschließend zu seinem eigenen Schutz in polizeiliches Gewahrsam genommen. Der 31-jährige wurde nach Ausnüchterung am Samstagmorgen nach Hause entlassen.

