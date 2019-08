Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Pkw

Geilenkirchen (ots)

Von einem Pkw, dieser stand auf der Heinsberger Straße, wurde in der Nacht zum Sonntag der rechte Außenspiegel abgerissen oder abgetreten. Die Tat ereignete sich zwischen 23.15 Uhr (3. August) und 7.15 Uhr (4. August).

Am späten Abend des 3. August (Samstag) wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Der Fahrer des Wagens bemerkte gegen 23.50 Uhr mehrere Personen auf der Geldernstraße, die sich an einer Hecke zu schaffen machten. Der Mann hielt an, worauf unmittelbar ein junger Mann aus der Gruppe auf seinen Pkw zukam und gegen den Kotflügel trat. Anschließend liefen die Personen in Richtung eines Feldes davon. Der Täter war nach Angaben des Geilenkircheners etwa 15 Jahre alt und ungefähr 170 Zentimeter groß. Er hatte eine kräftige Statur, dunkle Haare und trug dunkle Kleidung.

Zeugen dieser Vorfälle oder Personen, die Angaben zur Identität des jungen Mannes machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell