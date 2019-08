Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Schule eingebrochen

Gangelt-Birgden (ots)

Eine Schule am Paulssträßchen war am Montag, 5. August, das Ziel eines unbekannten Einbrechers. Gegen 1.50 Uhr hebelte er ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

