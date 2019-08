POL-WE: Prävention ganz nah dran

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Bad Vilbel: Viele hundert Radfahrer sind dieser Tage entlang der Nidda in Bad Vilbel unterwegs. Genau dort trafen sie am Dienstag auch auf die Polizei. Es ging um das Thema: Fahrraddiebstähle. Straftaten vorzubeugen ist nicht nur ein gesetzlicher Auftrag der Polizei, sondern auch eine Herzensangelegenheit von Polizistinnen und Polizisten. Mitbürgerinnen und Mitbürger gilt es vor Straftaten zu schützen und das geht in vielen Fällen durch Informationen und Aufklärungsmaßnahmen. Bei dem aktuellen Sommerwetter liegt da das Thema Fahrraddiebstahl quasi auf der Hand, denn viele Wetterauer bewegen sich gerade gerne auf dem Zweirad durch die wunderschönen Landschaften.

Polizeihauptkommissar Mirko Berg von der Polizeistation Bad Vilbel hatte am Dienstagmittag seinen Informationstand am Freibad in Bad Vilbel, direkt am Nidda-Radweg aufstellt. Viele Radfahrer fanden den Weg zu ihm und freuten sich über die Informationen, die er für sie rund um die Sicherheit ihres Zweirades bereithielt. Von der richtigen Wahl des Fahrradschlosses, über die beste Nutzung desselbigen, bis zur Kennzeichnung des Zweirades konnten sich die Interessierten Bekanntes in Erinnerung rufen und Neues erfahren. Mit Flyern zum Thema bekamen die Radfahrer auch eine Erinnerungshilfe zum Mitnehmen und Weitertragen der Information.

Interessiert zeigten sich viele Radfahrer an dem sogenannten Fahrradpass. In ihm werden alle Informationen über das eigene Fahrrad zusammengetragen. Von der Rahmennummer, über die Beschriftungen bis zu den Anbauteilen lassen sich viele Informationen über das Fahrrad eintragen, die im Falle eines Diebstahls wichtig sind. In der gleichnamigen App, die es dazu kostenfrei zum Download gibt, können sogar Bilder des eigenen Fahrrades abgespeichert werden.

Darüber hinaus war für manche Zweiradfahrer die sogenannte F.E.I.N-Codierung neu, die ihnen der Hauptkommissar gerne erläuterte. Die F.E.I.N-Codierung wird in den Rahmen des Fahrrades geprägt. Sie lässt sich nicht entfernen und setzt sich aus einer individuell für den Fahrradeigentümer erstellten Ziffern- und Zahlenfolge zusammen. Anhand der Codierung kann das Fahrrad von der Polizei jederzeit seinem Eigentümer zugeordnet werden. Das schreckt Diebe natürlich ab. Zudem kann die Polizei, bereits bevor der Eigentümer im Fall der Fälle überhaupt eine Diebstahlsanzeige erstattet hat, bei einer Kontrolle feststellen, wenn jemand anderes mit dem Zweirad unterwegs ist. Gute Gründe also das geliebte Zweirad mit der F.E.I.N-Codierung zusätzlich vor Dieben zu schützen.

Der Informationsstand direkt am Fahrradweg kam bei den Vilbelern und bei den überörtlichen Gästen gut an. Eine Wiederholung ist damit schon sicher.

