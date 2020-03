Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 28-Jähriger von Unbekannten beraubt

Ludwigsburg (ots)

Wegen schweren Raubes ermittelt die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg derzeit gegen zwei noch unbekannte Täter, die am Dienstag gegen 20.30 Uhr einen 28 Jahre alten Mann im Bereich der Bushaltestelle Wettbachplatz in Sindelfingen überfallen haben. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen war das 28 Jahre alte Opfer zu Fuß entlang der Wettbachstraße in Richtung des Kreisverkehrs mit der Calwer Straße und der Gartenstraße unterwegs. Hierbei habe er Geldscheine gezählt, die er kurz zuvor bei einer Bankfiliale abgehoben hatte. Plötzlich bemerkte er zwei Männer hinter sich. Als er sich auf Höhe der Bushaltestelle befand, habe er einen Schlag mit einem harten Gegenstand auf den Rücken abbekommen. Anschließend entstand wohl ein Gerangel mit den beiden Tätern. Diese schlugen jedoch mit den Fäusten und einem Metallpfosten auf ihn ein, bis der 28-Jährige zu Boden ging. Im Zuge dessen entrissen die Räuber ihrem Opfer den Geldbeutel, in dem sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befand, sowie eine Stofftasche mit Arbeitskleidung. Hierauf flüchteten die beiden zu Fuß in Richtung des Kreisverkehrs. Ein Zeuge, der die Täter noch davonlaufen sah, hielt im weiteren Verlauf mir seinem PKW an und alarmierte die Polizei. Das 28 Jahre alte Opfer erlitt Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Täter wurde als etwa 20 Jahre alt, circa 170 cm groß mit glatten, nach hinten gekämmten Haaren beschrieben. Er trug eine Jeans und eine schwarze Kapuzenjacke. Zum zweiten Täter ist nur bekannt, dass er eine ähnliche Frisur wie sein Komplize haben soll. Die Kriminalpolizei, Tel. 07031/13-00, sucht dringend Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell