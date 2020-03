Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Schöckingen: Ducati geht nach Unfall in Flammen auf

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall am Dienstag gegen 07.40 Uhr auf der Landesstraße 1136 zwischen Schöckingen und Hirschlanden, ging ein Motorrad in Flammen auf. Aus noch unbekannter Ursache verlor die 31 Jahre alte Fahrerin der Ducati, nachdem sie den Kreisverkehr der Schlossstraße und der L 1136 in Richtung Hischlanden verlassen hatte, die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Die Frau rutschte in den Straßengraben und blieb glücklicherweise unverletzt. Das Motorrad fing allerdings sofort Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen löschte den Brand. Das Zweirad war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

