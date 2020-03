Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: schwerer Unfall in der Hauptstraße; Holzgerlingen: 50-Jähriger nimmt Dieb fest

Ludwigsburg (ots)

Gäufelden-Tailfingen: schwerer Unfall in der Hauptstraße

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 16.25 Uhr einen Unfall in der Hauptstraße in Tailfingen beobachtet haben. Eine 35 Jahre alte VW-Lenkerin, die zunächst die Hailfinger Straße entlang fuhr, wollte im Kreuzungsbereich mit der Hauptstraße nach links in diese abbiegen. Vermutlich übersah sie hierbei einen 17 Jahre alten Motorradfahrer, der in der Hauptstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs war. Der Jugendliche bremste stark ab. Dies führte in der Folge dazu, dass er mitsamt seiner Aprilia auf die Fahrbahn stürzte, einige Meter über den Asphalt rutschte und schließlich gegen ein Verkehrszeichen prallte, das sich auf einem angrenzenden Gehweg befindet. Zwischen dem VW und dem 17-Jährigen kam es zu keiner Kollision. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während der Unfallaufnahme musste die Hauptstraße teilweise voll gesperrt werden, was jedoch zu keinen größeren Beeinträchtigungen führte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen.

Holzgerlingen: 50-Jähriger nimmt Dieb fest

Ein resoluter 50-Jähriger nahm am Dienstagnachmittag einen vermeintlichen Dieb in der Hohenzollernstraße in Holzgerlingen fest. Der 28-jährige Tatverdächtige befand sich gegen 14.25 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Hohenzollernstraße. Als er eine Flasche Bier an der Kasse bezahlen wollte, vernahm die 25 Jahre alte Kassiererin ein verdächtiges Klimpern aus einer Tasche, die er mitführte. Als die Frau den 28-Jährigen ansprach, verließ dieser das Geschäft. Hierauf informierte die Kassiererin ihren Kollegen und folgte dem Tatverdächtigen nach draußen. Die 25-Jährige bekam den Mann schließlich zu fassen, doch dieser stieß sie von sich weg, worauf die junge Frau stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der 50-jährige Kollege nahm nun die Verfolgung des Diebes auf. Es gelang ihm den Mann zu stoppen und ihn vorläufig festzunehmen. In seiner Tasche befanden sich weitere Bierflaschen, die er nicht bezahlt hatte. Im weiteren Verlauf wurde die Polizei alarmiert. Der 28-Jährige wird sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

