Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: Unfall führt zu Rückstau

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall auf der Bundestautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost entstand am Mittwochmorgen ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge. Kurz nach 05.00 Uhr wollte ein 33 Jahre alter Sattelzuglenker, der auf dem zweiten Fahrstreifen von rechts unterwegs war, auf die rechte Spur wechseln und übersah hierbei mutmaßlich eine 26 Jahre alte Dacia-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge stießen in der Folge zusammen. Hierauf drehte sich der Dacia um seine eigene Achse, kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Mittelleitplanke. Der Sattelzuglenker bremste im weitere Verlauf ab und versuchte sein Fahrzeug wieder zurück auf den zweiten Fahrstreifen von rechts zu lenken. Ein 42-jähriger Mann, der in einem LKW-Anhänger-Gespann saß und ebendiese Spur befuhr, musste aufgrund dessen eine Vollbremsung einleiten. Es gelang ihm jedoch nicht ein Auffahren auf den Sattelzug zu verhindern. Nahezu zeitgleich prallte ein 46-jähriger VW-Fahrer, der auf dem dritten Fahrstreifen unterwegs war, gegen den Dacia, der schlussendlich auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen war. Der 42 Jahre alte LKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein LKW-Anhänger-Gespann war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch der Dacia war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war kurzzeitig eine Vollsperrung eingerichtet. Diese konnte schließlich aufgehoben werden, allerdings mussten die beiden rechten Fahrstreifen bis gegen 08.50 Uhr gesperrt bleiben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

