Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Kalefeld, Donnerstag, 19.03.20 - Montag, 23.03.20 Kalefeld (schw) - Im Laufe dieser Woche wurden im Rahmen von Kontrollen durch die Polizei zwei Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt. In einem Fall kam ein 30-jähriger Kalefelder nicht den Auflagen der Quarantäneanordnung nach, weil er sich nicht an dem vorgeschriebenen Ort aufhielt. In einem zweiten Fall verstieß ein 53-jähriger Kalefelder ebenfalls gegen die Quarantäneanordnung, weil er sich außerhalb seines häuslichen Bereiches aufhielt und zu anderen Personen Kontakt aufnahm. Gegen beide Personen wurden entsprechende Strafverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

