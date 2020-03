Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Leichtkraftradfahrer verletzt

Northeim (ots)

Landstraße 557 zwischen Hettensen und Ellierode - Donnerstag, 26.03.2020, 19.25 Uhr

ELLIERODE (fal) - Am Donnerstag gegen 19.25 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Hettensen und Ellierode zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt wurde. An seinem Krad entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Der 16-jährige Hardegser war auf der Landstraße in Richtung Ellierode unterwegs. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und stürzte in den Straßengraben. Mit vermutlich nur leichten Verletzungen wurde der 16-Jährige für weitere Untersuchungen in die UMG gefahren. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musst abtransportiert werden.

