POL-PDLD: A65/AS Edenkoben - Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung durch Motorradfahrer

Ein schwarz bekleideter Motorradfahrer überholte am heutigen Mittag (24.02.2020) kurz nach 14 Uhr auf der A 65 im Bereich der Anschlussstelle Edenkoben in Fahrtrichtung Ludwigshafen mehrere Verkehrsteilnehmer auf dem rechten Fahrstreifen und scherte anschließend verkehrsgefährdend vor diesen wieder auf die linke Fahrspur ein. Ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender Autofahrer musste abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Kradfahrer zu verhindern. Anhand des Kennzeichens erfolgen derzeit die weiteren Ermittlungen wegen Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Motorradfahrers gefährdet oder genötigt wurden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter 06323 9550 zu melden.

