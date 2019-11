PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 01.11.2019

Hofheim (ots)

1. Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbruch gestohlen, Hattersheim am Main, Breslauer Straße, Mittwoch, 30.10.2019, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 31.10.2019, 16:00 Uhr

(jn)Schmuck und Bargeld im Wert von rund 1.000 Euro haben unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag aus einer Wohnung in Hattersheim gestohlen. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten die Balkontür der Wohnung, die im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße liegt, auf und entwendeten eine Geldkassette und Schmuck. Zudem hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bittet bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Einbrecher hebeln Terrassentür auf, Flörsheim am Main, Werner-von-Siemens-Straße, Donnerstag, 31.10.2019, 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(jn)In Flörsheim haben am Donnerstag Einbrecher die früh einsetzende Dunkelheit genutzt, um in eine Wohnung einzubrechen. Erkenntnissen am Tatort zufolge hebelten die Gauner zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr eine Terrassentür des in der Werner-von-Siemens-Straße gelegenen Mehrfamilienhauses auf und durchsuchten die Wohnräume. Im Anschluss verließen die Unbekannten das Objekt unerkannt. Derzeit ist noch unklar, ob auch Gegenstände entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Hofheim erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Mülleimer angezündet, Fensterscheibe beschädigt, Flörsheim am Main, Kapellenstraße, Jahnstraße, Donnerstag, 31.10.2019, 21:15 bis 21:23 Uhr

(jn)In Flörsheim kam es am Donnerstagabend zu zwei Fällen von Vandalismus. Zeugen sprachen in beiden Fällen von Jugendgruppen, die möglicherweise in Verbindung mit den Taten stehen könnten. Zunächst hatten Unbekannte gegen 21:15 Uhr die Fensterscheibe eines in der Jahnstraße geparkten Mitsubishi beschädigt, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstanden. Ein Zeuge berichtete von etwa sechs Jugendlichen, die sich an dem Fahrzeug aufgehalten hatten und anschließend weggerannt waren. Ein weiterer Vorfall ereignete sich um 21:23 Uhr an der Flörsheimer Stadthalle in der Kapellenstraße. Hier hatten unbekannte Täter einen Mülleimer in Brand gesetzt und damit einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro verursacht. Ein Zeuge berichtete von einer kleinen Gruppe Jugendlicher, die sich zügig von dem Mülleimer entfernten.

Die Polizei in Flörsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 zu melden.

4. Audi zerkratzt - 2.000 Euro Schaden, Eschborn, Westerbachstraße, Dienstag, 29.10.2019, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 30.10.2019, 08:00 Uhr

(jn)In der Westerbachstraße in Eschborn ist in der Nacht zum Mittwoch ein Audi zerkratzt worden. Der graue Pkw parkte auf der Straße, als ein oder mehrere unbekannte Täter beide Seiten des Fahrzeuges zerkratzten und damit einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro verursachten. Von den Vandalen fehlt jede Spur.

Hinweise werden von der Eschborner Polizei unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegengenommen.

5. Knappes Dutzend Verstöße festgestellt, Hochheim am Main, Massenheim, Untergasse, Donnerstag, 31.10.2019, 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(jn)Flörsheimer Polizisten haben im Zuge einer Verkehrskontrolle am Donnerstag im Hochheimer Stadtteil Massenheim knapp ein Dutzend Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Die Beamten kontrollierten zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr Verkehrsteilnehmer, die auf der Untergasse unterwegs waren. Besonderes Augenmerk hatte die Polizei dabei auf das Einhalten der in diesem Bereich zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gelegt. Insgesamt mussten die Polizeibeamten innerhalb der 60-minütigen Kontrollzeit elf Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten.

6. Nach Auffahrunfall im Krankenhaus, Eschborn, Sossenheimer Straße, Frankfurter Straße, Donnerstag, 31.10.2019, 08:46 Uhr

(jn)Am Donnerstagvormittag ereignete sich in Eschborn ein Auffahrunfall, infolgedessen ein 46-jähriger Mann aus dem Wetteraukreis verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Den Angaben der Unfallbeteiligten folgend befuhren sowohl der 46-Jährige als auch eine ebenfalls 46-jährige Frau aus Königstein die Sossenheimer Straße aus Richtung Frankfurt am Main kommend. Verkehrsbedingt musste die Königsteinerin an der kreuzenden Frankfurter Straße halten, was der nachfolgende 46-Jährige wiederum zu spät bemerkte. Folglich fuhr er mit seinem Ford auf den haltenden BMW der 46-Jährigen auf. Er musste mit leichten Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro; der Ford musste abgeschleppt werden.

7. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 45. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: B8, Gemarkung Bad Soden, Höhe Zufahrt Rote Mühle

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell