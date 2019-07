Feuerwehr Essen

FW-E: Großbrand in einem Altmetall-Recycling-Unternehmen, starke Rauchentwicklung, niemand verletzt, Fortschreibung/Schlussmeldung

Bild-Infos

Download

Essen-Bergeborbeck, Zur Halbinsel, 24.07.2019, 15.00 Uhr (ots)

Nach dem gestrigen Großbrand an der Straße "Zur Halbinsel" in Essen-Bergeborbeck waren Einsatzkräfte während der vergangenen Nacht und auch den gesamten Vormittag über mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ein bereitgestellter Greifbagger hat die Arbeiten durch mehrfaches Umlagern und Umschichten des Brandgutes unterstützt. Immer wieder tauchten Glutnester auf. Mit Stand 15.00 Uhr werden die Löscharbeiten eingestellt, gegen 18.00 Uhr und gegen 21.00 Uhr erfolgen sogenannte Brandnachschauen. Wenn die Einsatzstelle dann "kalt" ist, kann morgen früh die Übergabe an den Eigentümer erfolgen. Bei diesem jetzt bereits mehr als 24 Stunden laufenden Einsatz wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unbekannt, die Kriminalpolizei ermittelt. (MF)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell