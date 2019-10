PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 31.10.2019

Hofheim (ots)

1. Kriminelle entwenden hochwertige Armbanduhren, Hofheim am Taunus, Langenhain, Am Kasernbach, Dienstag, 29.10.2019, 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(jn)Hochwertige Armbanduhren haben unbekannte Täter bei einem Einbruch am Dienstagabend in ein Hofheimer Wohnhaus erbeutet. Im Tatzeitraum zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr nutzten die Kriminellen die Abwesenheit der Bewohner und öffneten gewaltsam ein Fenster an der Rückseite des in der Straße "Am Kasernbach" in Langenhain befindlichen Gebäudes. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 700 Euro. Nach Betreten der Wohnräume durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und stahlen Uhren, deren Wert sich auf einen fünfstelligen Betrag belaufen dürfte. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor.

Das Einbruchskommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen in Langenhain gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Wohnungseinbrecher klettern auf Balkon, Hattersheim am Main, Teplitzer Straße, Mittwoch, 30.10.2019, 13:40 Uhr bis 20:00 Uhr

(jn)Den zurückliegenden Mittwoch haben Einbrecher in Hattersheim dafür genutzt, um in eine Wohnung einzubrechen und Beute im Wert von mehreren Tausend Euro mitgehen zu lassen. Den Angaben der Geschädigten zufolge kletterten die bislang unbekannten Täter zwischen 13:40 Uhr und 20:00 Uhr auf den Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Teplitzer Straße, hebelten die Tür auf und entwendeten Schmuck und Bargeld. Im Anschluss verschwanden die Täter unerkannt und hinterließen zudem einen Sachschaden an der Balkontür.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim, Telefonnummer 06192 / 2079 - 0, entgegen.

3. Fußgänger tritt Seitenspiegel ab, Eschborn, Rödelheimer Straße, Mittwoch, 30.10.2019, 11:43 Uhr

(jn)Die Eschborner Polizei sucht seit gestern nach einem Fußgänger, der kurz vor 12:00 Uhr den Seitenspiegel eines Pkw abgetreten hat; mutmaßlich aus Ärger über eine vorangegangene Verkehrssituation. Den Angaben der geschädigten Autofahrerin zufolge hatte sie um 11:43 Uhr beim Befahren der Rödelheimer Straße einen Mann zu spät gesehen, der soeben einen Zebrastreifen überquerte. Sie sei erst recht nah vor dem Fußgänger zum Stehen gekommen, wobei es jedoch keine Berührung zwischen ihrem Ford und dem Mann gegeben habe. Anschließend soll der bislang unbekannte Täter, der in Begleitung einer Frau war, den Seitenspiegel des Ford ab- sowie gegen das Auto getreten haben und anschließend in Richtung Liebigweg davongegangen sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro. Der Täter soll ca. 30 Jahre alt gewesen sein, habe schwarze Haare gehabt, eine schwarze Jacke getragen und soll zudem Einkaufstüten getragen haben.

Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

4. Heckscheibe von Pkw eingeschlagen, Hochheim am Main, Burgeffstraße, Parkplatz Antoniushaus, Montag, 28.10.2019, 08:00 Uhr bis Dienstag, 29.10.2019, 17:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Montagmorgen, 08:00 Uhr und Dienstagnachmittag, 17:00 Uhr wurde in der Burgeffstraße in Hochheim die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen. Der braune Citroen parkte auf dem Parkplatz des Antoniushauses, als sich mindestens ein Täter dem Fahrzeug näherte, die Scheibe einschlug und damit einen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro verursachte.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

5. Radfahrer wegen Hund gestürzt - Halter zeigt wenig Interesse, Kelkheim (Taunus), Großer Haingraben, Donnerstag, 24.10.2019, 08:10 Uhr

(jn)Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei sucht nach einem Fahrradunfall, der sich bereits am Donnerstag, 24.10.2019 in Kelkheim zugetragen hat, nach dem Halter eines Hundes. Dieser hatte nach dem Vorfall kein Interesse an einem Personalienaustausch gezeigt.

Wie der Gestürzte gegenüber der Polizei angab war er am zurückliegenden Donnerstag gegen 08:10 Uhr auf dem gemischten Fuß- und Radweg in der Straße "Großer Haingraben" auf seinem Pedelec unterwegs gewesen. Wegen einer quer über den Weg gespannten Hundeleine habe er eine Vollbremsung einleiten müssen, woraufhin er stürzte. Trotz offensichtlicher Verletzungen des 60-jährigen Radlers, weigerte sich der Halter des Hundes, seine Personalien herauszugeben und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachgekommen zu sein. Der Mann soll ca. 60 bis 70 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Außerdem sei seine Figur untersetzt und seine Haare grau und wellig gewesen. Bei dem Hund habe es sich um einen kleinen weiß-schwarz-grauen Terrier gehandelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet den Hundehalter oder Personen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

