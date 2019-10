PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 30.10.2019

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzung auf der Straße, Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße, Dienstag, 29.10.2019, 23:30 Uhr

(jn)In der Kelkheimer Innenstadt kam es am späten Dienstagabend zu einer Auseinandersetzung auf offener Straße. Zwei Personen mussten im Anschluss mit oberflächlichen Verletzungen ärztlich versorgt werden.

Gegen 23:30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten mehrere Personen, die soeben in eine handgreifliche Rangelei auf der Frankfurter Straße verwickelt gewesen seien. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatten sich mehrere bislang unbekannte Personen vom Tatort entfernt. Die Befragung von zwei in der Frankfurter Straße verbliebenen Personen ergab, dass sie aus unbekannten Gründen von drei Männern angegriffen worden seien. Im Zuge des Konfliktes sei auch eine Schreckschusswaffe eingesetzt worden. Zudem wurden die zwei 22 und 19 Jahre alten Männer aus Schwalbach durch Schläge am Kopf verletzt und zwecks ambulanter Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalles werden bei der Polizei in Hofheim geführt. Diese nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Schadensträchtiger Einbruch in Pkw, Hattersheim am Main, Rathausstraße, Montag, 28.10.2019, 18:00 Uhr bis Dienstag, 29.10.2019, 07:00 Uhr

(jn)Ein Gesamtschaden in Höhe von einigen Tausend Euro ist in der Nacht zum Dienstag bei einem Einbruch in einen BMW in Hattersheim entstanden. Erkenntnissen am Tatort zufolge hatten bislang unbekannte Autoknacker zwischen Montag, 18:00 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr die Scheibe des in der Rathausstraße geparkten BMW 520d zerstört und sich somit Zutritt zu dem Fahrzeuginnenraum verschafft. Im Anschluss wurde der multifunktionale Tachometer des Fahrzeuges fachmännisch ausgebaut und entwendet. Die Höhe des entstandenen Sach- und Beuteschadens wird auf knapp 6.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Hofheim erbittet Hinweise, die in Verbindung mit der Tat stehen, unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Gescheiterter Einbruch in Gaststätte, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Samstag, 26.10.2019, 02:00 Uhr bis Dienstag, 29.10.2019, 11:00 Uhr

(jn)Einbrecher sind im Verlauf der vergangenen Tage damit gescheitert, in eine Gaststätte in Bad Soden einzubrechen. Im Tatzeitraum zwischen Samstagnacht und Dienstagvormittag machten sich unbekannte Täter vergeblich mit einem Hebelwerkzeug an einem zur Königsteiner Straße hin ausgerichteten Fenster des Restaurants zu schaffen. Aus nicht weiter bekannten Gründen ergriffen die Täter unerkannt die Flucht und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von wenigen Hundert Euro.

Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim entgegengenommen.

4. Fensterscheibe beschädigt, Hofheim am Taunus, Vincenzstraße, Montag, 28.10.2019, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr

(jn)In Hofheim ist am Montagabend die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses beschädigt worden, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstanden ist. Wie die Geschädigten am Dienstag gegenüber der Polizei angaben, habe mindestens ein bislang unbekannter Täter zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr das Fenster in der Vincenzstraße mit einer kleinen Metallkugel beschädigt. Mutmaßlich war die Kugel mit einer Schleuder abgefeuert worden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim wird die weiteren Ermittlungen übernehmen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

5. Hochwertiges Mountainbike gestohlen, Hattersheim am Main, Hauptstraße, Samstag, 26.10.2019, 17:20 Uhr bis Sonntag, 27.10.2019, 01:30 Uhr

(jn)Ein Mountainbike im Wert von ca. 2.300 Euro haben ein oder mehrere Fahrraddiebe am Wochenende in Hattersheim gestohlen. Der Velonutzer hatte sein schwarz-grünes Rad vom Hersteller Specialized am Samstag um 17:20 Uhr im Bahnhofsbereich abgestellt. Als er dann mehrere Stunden später gegen 01:30 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehren wollte, musste er feststellen, dass dieses verschwunden war.

Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes oder der Tat werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 von der Hofheimer Polizei entgegengenommen.

6. Zusammenstoß im Begegnungsverkehr - Unfallbeteiligter gesucht, Kriftel, Frankfurter Straße, Dienstag, 29.10.2019, 16:15 Uhr

(jn)Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Kriftel, sucht der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim nach einem beteiligten Fahrzeug, welches einfach weitergefahren ist. Gegen 16:15 Uhr befuhr eine 53-jährige Audi-Fahrerin aus Kriftel die Frankfurter Straße in absteigender Fahrtrichtung, als ihr ein weißes Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 1 entgegenkam. Dieses habe die Fahrspur der Audi-Fahrerin befahren, weshalb diese nach rechts auswich und dabei mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Touran kollidierte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Indessen fuhr der Fahrer des weißen Pkw weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Unklar ist, ob er den Vorfall überhaupt bemerkt hatte.

Der Fahrer des Pkw sowie weitere Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

