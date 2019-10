PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 28.10.2019

Hofheim (ots)

1. Gauner steigen in Fahrschule ein, Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße, Donnerstag, 24.10.2019, 20:00 Uhr bis Sonntag, 27.10.2019, 16:00 Uhr

(jn)In eine Kelkheimer Fahrschule sind unbekannte Täter während der vergangenen Tage eingestiegen und haben Bargeld entwendet. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Gauner zwischen Donnerstagabend und Sonntagnachmittag über ein Fenster Zutritt zu dem Büro in der Frankfurter Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei wurde ein Schrank aufgehebelt und Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro gestohlen. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Gartenhütten aufgebrochen, Eschborn, Niederhöchstadt, Weidfeldstraße, Nacht zum Freitag, 25.10.2019

(jn)In der Nacht zum Freitag wurden in Eschborn mehrere Gartenhütten des Kleingartenvereins Niederhöchstadt aufgebrochen. Im Tagesverlauf hatten sich mehrere Geschädigte bei der Polizei gemeldet und Anzeige erstattet, da ihre Gartenhäuser gewaltsam geöffnet worden waren. Derzeit geht die Polizei in Eschborn von insgesamt sechs Fällen aus, bei denen ein Gesamtschaden in Höhe mindestens 2.000 Euro entstanden ist. Neben Lebensmitteln entwendeten die unbekannten Täter aus einer Gartenlaube wenige Hundert Euro Bargeld aus einem Portemonnaie.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen in sämtlichen Fällen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Hebelspur an Eingangstür festgestellt, Hattersheim am Main, Rosenpark, Nacht zum Freitag, 25.10.2019

(jn)Am Freitag haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Hattersheim eine Hebelspur an ihrer Hauseingangstür festgestellt. Ersten Ermittlungen am Tatort zufolge hatten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag versucht, die Eingangstür des im Rosenpark gelegenen Wohnhauses aufzuhebeln. Dabei entstand ein Sachschaden, der sich auf etwa 1.000 Euro beläuft. Scheinbar hatten die mutmaßlichen Einbrecher von weiteren Versuchen abgesehen und waren unverrichteter Dinge geflüchtet.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Vierstelliger Sachschaden an Ford Galaxy, Hofheim am Taunus, Ubierstraße, Freitag, 25.10.2019, 16:00 Uhr bis Samstag, 26.10.2019, 11:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag wurde in Hofheim ein Ford Galaxy zerkratzt. Der blaue Wagen parkte am Fahrbahnrand der Ubierstraße, als mindestens ein unbekannter Täter zwei ca. 30 cm lange Kratzer an der Fahrerseite hinterließ. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Fast jeder fünfte Verkehrsteilnehmer zu schnell, Landesstraße 3005, Höhe Anschlussstelle Eschborn-Ost, Sonntag, 27.10.2019, 10:10 Uhr bis 14:45 Uhr

(jn)Bei einer Geschwindigkeitsmessung am Sonntag sind auf der L3005 bei Eschborn fast 400 Verkehrsteilnehmer gemessen worden, die sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten haben. Im Messzeitraum zwischen 10:10 Uhr und 14:45 Uhr passierten ca. 2.100 Fahrzeuge die Kontrollstelle auf Höhe der Anschlussstelle Eschborn-Ost. Erlaubt sind in diesem Bereich 60 km/h. In der rund 4,5 stündigen Kontrollzeit fielen 379 AutofahrerInnen und damit nahezu jeder Fünfte auf, da sie zu schnell unterwegs waren. 328 Personen müssen sich auf Verwarnungsgelder einstellen. In 51 Fällen waren die Verkehrsteilnehmer so schnell, dass gegen sie ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird. Traurige Spitzenreiter des Sonntages waren zwei Autofahrer, die nach Toleranzabzug mit 111 bzw. 104 km/h gemessen wurden. Für Beide drohen Fahrverbote als Konsequenz.

6. Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße, Kreisstraße 785, Höhe Ortsausgang Hofheim am Taunus, Wallau, Sonntag, 27.10.2019, 17:35 Uhr

(jn)Am frühen Sonntagabend ereignete sich auf der K785 bei Hofheim - Wallau ein folgenschwerer Verkehrsunfall, infolgedessen zwei Personen in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Erkenntnissen an der Unfallstelle zufolge befuhr eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin aus Wiesbaden um 17:35 Uhr die K785 in Fahrtrichtung Wallau, als sie kurz vor dem Ortseingangsschild von Hofheim - Wallau nach links von ihrer Fahrbahn abkam und frontal mit einem entgegenkommenden Ford Mondeo kollidierte. Sowohl die 18-Jährige als auch der 51-jährige Wiesbadener, der am Steuer des Ford saß, mussten medizinisch in einem Krankenhaus versorgt werden. Darüber hinaus entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro; beide mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K785 im betroffenen Bereich zwischen Wiesbaden - Nordenstadt und Wallau komplett gesperrt.

7. Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Flörsheim am Main, Liebigstraße, Freitag, 25.10.2019, 16:45 Uhr bis 17:30 Uhr

(jn)Bei einer Unfallflucht am Freitag in Flörsheim ist zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr ein silberner Mercedes beschädigt worden. Das Fahrzeug parkte am Fahrbahnrand der Liebigstraße, Höhe der Hausnummer 6, als ein unbekanntes Fahrzeug den Daimler mutmaßlich beim Vorbeifahren berührte und einen entsprechenden Schaden an der linken vorderen Stoßstange verursachte. Trotz des erheblichen Schadens, dessen Reparatur sich auf ca. 2.000 Euro belaufen dürfte, entfernte sich der/die UnfallverursacherIn unerlaubt vom Unfallort.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

8. Beim Ausparken Unfall verursacht und weitergefahren, Eschborn, Stuttgarter Straße, Parkplatz, Freitag, 25.10.2019, gegen 16:10 Uhr

(jn)Ein unbekannter Audi-Fahrer hat am Freitagnachmittag in einem Eschborner Parkhaus einen Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Gegen 16:10 Uhr beobachtete ein Zeuge einen schwarzen Audi, der im Erdgeschoss des Parkplatzes in der Stuttgarter Straße 7 einen geparkten BMW touchierte, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer des Audi einfach weiter. Gemäß den Angaben des Zeugen hatte der Audi ein niederländisches Kennzeichen.

Weitere Zeugen melden sich bitte beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



