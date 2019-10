PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 29.10.2019

Hofheim (ots)

1. Mutiger Mann stellt 33-jährigen Dieb, Hofheim am Taunus, Rödersteinweg, Montag, 28.10.2019, 19:40 Uhr

(jn)Glücklicherweise mit einer Festnahme und nicht mit ernsthaften Verletzungen ist am Montagabend ein Vorfall im Rödersteinweg in Hofheim ausgegangen, bei der ein mit Messer bewaffneter 33-Jähriger Wertgegenstände aus einem Pkw stehlen wollte.

Ersten Ermittlungen zufolge beobachtete ein 41-jähriger Mann aus Kelsterbach um 19:40 Uhr einen Mann, der sich soeben in dem Pkw des 41-Jährigen bediente und bereits Bargeld und weitere Beute eingesteckt hatte. Daraufhin sprach er den mutmaßlichen Dieb an, welcher sich sogleich vom Tatort entfernen wollte, daran jedoch von dem 41-Jährigen abgehalten wurde. Nach einer kurzen Verfolgung kam es zu einem Handgemenge, im Rahmen dessen der Kelsterbacher den tatverdächtigen 33-Jährigen überwältigte. Noch am Boden liegend zog der 33-jährige in Hofheim wohnhafte Mann ein Messer und versuchte vergeblich, seinen Kontrahenten zu verletzen. Dieser entwaffnete den Mann und alarmierte die Polizei, während dem Hofheimer doch noch die Flucht gelang. Aufgrund der präzisen Personenbeschreibung konnte der erheblich alkoholisierte Tatverdächtige im Zuge einer Fahndung identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeistation in Hofheim wurde der Delinquent nach Rücksprache mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt. Neben dem Diebstahlsdelikt wird auch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 33-Jährigen ermittelt.

2. Autofahrer schlägt auf Fußgänger ein, Eschborn, Mannheimer Straße, Montag, 28.10.2019, 09:35 Uhr

(jn)Am Montagmorgen ist in Eschborn ein Autofahrer aus seinem Pkw ausgestiegen und hat einen Fußgänger geschlagen und getreten. Dieser musste ärztlich behandelt werden.

Wie der 40-jährige Geschädigte am Montagnachmittag gegenüber der Polizei anzeigte, war er gegen 09:35 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Düsseldorfer Straße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein ca. 50-jähriger Mercedes-Fahrer zunächst die Mannheimer Straße und wechselte im Bereich einer Baustelle auf die Düsseldorfer Straße, wobei er hierfür den Gehweg befahren musste. Den eigenen Angaben zufolge konnte der 40-jährige Fußgänger einen Zusammenstoß nur durch einen Schritt zur Seite verhindern, berührte jedoch den Pkw. Dies nahm der Fahrzeugführer zum Anlass, um auszusteigen, dem 40-Jährigen ins Gesicht zu schlagen und gegen Bein und Oberkörper zu treten. Anschließend fuhr er davon. Der Geschädigte musste einen Arzt aufsuchen und erstattete Anzeige.

Aufgrund der konkreten Angaben zu dem Fahrzeug mit Frankfurter Kennzeichen sowie dem Täter hat die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei konkrete Ermittlungsansätze. Gleichwohl werden Zeugen des Vorfalles gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

3. Trickdieb an der Wohnungstür, Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße, Montag, 28.10.2019, 15:40 Uhr

(jn)In Hofheim ist am Montagnachmittag eine Seniorin von einem Trickdieb in den eigenen vier Wänden bestohlen worden. Gegen 15:40 Uhr klingelte der bislang unbekannte Mann an der Wohnungstür der 83-Jährigen in der Elisabethenstraße, da er angeblich die Heizung warten müsse. Nichtsahnend gewährte sie dem Gauner Zutritt zu ihrer Wohnung. In einem unbeobachteten Moment schnappte sich der ca. 50 Jahre alte und etwa 1,70 Meter große Täter mit mitteleuropäischem Aussehen Schmuck im Wert von etwa 500 Euro und verschwand unerkannt. Er soll eine Mütze, eine Hornbrille und eine dunkelblaue Steppjacke getragen haben.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0. Darüber hinaus warnt die Kriminalpolizei insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung zu lassen, wenn kein entsprechender Termin bekannt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachfragen, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

4. Wohnanhänger gewaltsam geöffnet und Gegenstände gestohlen, Kelkheim (Taunus), Adam-Opel-Straße, Freitag, 25.10.2019, 18:00 Uhr bis Montag, 28.10.2019, 16:00 Uhr

(jn)Aus einem in der Adam-Opel-Straße in Kelkheim abgestellten Wohnanhänger haben unbekannte Täter während des vergangenen Wochenendes Gegenstände im Wert von mindestens 2.000 Euro mitgehen lassen. Hierfür öffneten die Langfinger gewaltsam ein Fenster und verschafften sich somit Zugang zu dem Inneren des Wagens, aus welchem sie zwei Fahrräder und mehrere Camping-Artikel entwendeten. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Kriminalpolizei in Hofheim entgegengenommen.

5. Einbrecher scheitern, Flörsheim am Main, Wicker, Feldbornstraße, Samstag, 26.10.2019, 12:00 Uhr bis Montag, 28.10.2019, 09:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag und Montagmorgen kam es im Flörsheimer Stadtteil Wicker zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hatten das Grundstück in der Feldbornstraße betreten und durch das Hebeln an einem Fenster sowie einer Terrassen- und Wintergartentür einen Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro verursacht. Allem Anschein nach hatten die Einbrecher die Wohnräume des Wohnhauses jedoch nicht betreten und folglich auch nichts entwendet.

Das Einbruchskommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

6. Vandalismusschaden im Vereinsheim, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Sauerbrunnenweg, Freitag, 25.10.2019, 11:00 Uhr bis Montag, 28.10.2019, 10:00 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro haben unbekannte Täter im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes in einem Bad Sodener Vereinsheim hinterlassen. Erkenntnissen am Tatort zufolge betraten die Vandalen zwischen Freitag und Montag das Sportlerheim im Sauerbrunnenweg in Neuenhain, traten mehrere Türen ein und ließen einen Feuerlöscher mitgehen.

Die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

7. Unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilgenommen, Schwalbach am Taunus, Eschborner Straße, Dienstag, 29.10.2019, 03:25 Uhr

(jn)Einen 25-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Gießen haben Polizeibeamte in der Nacht zu heute in Schwalbach angehalten und dabei festgestellt, dass er sowohl Drogen als auch Alkohol intus hatte. Gegen 03:25 Uhr wurden die Eschborner Polizisten auf den 25-Jährigen aufmerksam, da dieser beim Verlassen eines Kreisverkehrs nicht geblinkt hatte. Da er anschließend seinen Audi stark beschleunigte, entschieden die Beamten sich dafür, den Fahrer anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Neben deutlichen Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums fiel auch die Alkoholisierung des Mannes auf - ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Folglich musste er mit zur Eschborner Polizeistation, wo ihm Blut entnommen, sein Führerschein sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

8. 9.000 Euro Sachschaden bei Unfall - Ursache: Alkohol, Flörsheim am Main, Wicker, Kirschgartenstraße, Montag, 28.10.2019, 19:45 Uhr

(jn)Eine 63-jährige Autofahrerin aus Frankfurt hat am Montagabend in Flörsheim, Wicker einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro entstanden ist. Gegen 19:45 Uhr befuhr die 63-Jährige am Steuer eines VW die Kirschgartenstraße in Fahrtrichtung Flörsheim, als sie auf Höhe der Hausnummer 5 nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit zwei dort geparkten Fahrzeugen der Hersteller Renault und Opel kollidierte. Sowohl der VW als auch der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass die 63-Jährige deutlich alkoholisiert war; ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

9. Motorradfahrerin bei Überholvorgang verletzt, Eschborn, Schwalbacher Straße, Montag, 28.10.2019, gegen 19:30 Uhr

(jn)Am Montagabend kam es in Eschborn zu einem Zusammenstoß zwischen einer Motorrad- und einer Autofahrerin, infolgedessen die 18-jährige Zweiradfahrerin stürzte und medizinisch behandelt werden musste. Der Unfallaufnahme zufolge waren beide Verkehrsteilnehmer gegen 19:30 Uhr auf der Schwalbacher Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als die 18-Jährige nach links ausscherte, um die vorausfahrende 56-jährige Smart-Fahrerin zu überholen. Zeitgleich scherte die 56-Jährige ebenfalls nach links aus und übersah hierbei die überholende Motorradfahrerin. Durch die folgende Kollision zog sich die 18-Jährige Verletzungen zu, die auch in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An den Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

10. Wenn aus Süßem Saures wird!

An diesem Donnerstag sind wieder Hexen, Zauberer und Geister in vielen Städten und Gemeinden im Main-Taunus-Kreis unterwegs. Sie ziehen von Haus zu Haus und klingeln an vielen Haustüren. Vor den Bewohnern stehen dann fantasievoll gekleidete "Gruselgestalten" und fordern "Süßes oder Saures". Wer keine Süßigkeiten "spendet", dem droht ein gruseliger Streich.

Die Grenzen zwischen einem "Halloween-Spaß" und bitterem Ernst sind fließend und werden oftmals unterschiedlich beurteilt. Nicht jeder in Deutschland kennt diesen ursprünglich angloamerikanischen Brauch oder unterstützt ihn. Es gibt keine klaren Regeln, ab wann etwas zu weit geht. Sicher ist, dass ein Spaß immer dann übertrieben ist, wenn andere richtig Angst bekommen oder etwas beschädigt wird.

Durch einen Gruselfilm, einen schaurigen Beitrag im Internet - auf vielfältige Weise kommen vermeintliche Scherze und Ideen zu Stande, mit denen mancher Witzbold andere so richtig erschrecken oder ärgern möchte. Die Polizei ist grundsätzlich kein Spielverderber, jedoch dafür da, andere Menschen vor Schaden zu bewahren.

Leider haben Halloween-Nächte immer öfter auch ein juristisches Nachspiel. In der Gruppe und im Schutze der Nacht fällt bei manchem die Hemmschwelle, so dass es im Laufe einer eigentlich fröhlichen Nacht zu Sachbeschädigungen, Vandalismus, Hausfriedensbruch oder bis hin zur Gefährdung des Straßenverkehrs kommen kann. Auch für Eltern kann Halloween zum "Horror" werden, da sie für Straftaten ihrer minderjährigen Kinder in Einzelfällen haftbar gemacht werden können. Gegenseitiger Respekt und Verständnis sollte an diesem Abend selbstverständlich sein. Auch wenn Sie nicht an Halloween teilnehmen möchten, sollten alle Seiten grundsätzlich miteinander reden, um Missverständnisse auszuräumen.

Die Polizei empfiehlt:

- Sensibilisieren Sie insbesondere Ihre Kinder, wo die Grenzen des Streichespielens überschritten werden

- Schauen Sie beim Verlassen des Hauses auch einmal in den mitgeführten Rucksack

- Reden Sie mit Ihren Kindern darüber, dass Gruppenzwang keine Entschuldigung für Straftaten ist!

- Akzeptieren Sie es, wenn jemand diesen Brauch nicht kennt oder ablehnt!

Die Polizei wünscht allen "guten" Geistern ein fröhliches und sicheres Halloween!

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell