POL-KR: Heute (10. August 2019) wird ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem PKW verletzt.

Um 11.00 Uhr befährt ein 30-jähriger Krefelder mit seinem Motorrad den Südwall in Richtung Westwall. An der Einmündung zur Breite Straße muss er sein Krad stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit einer 71-jährigen Krefelderin zu verhindern, die mit ihrem PKW von der Breite Straße in den Südwall einbiegt und dabei das ankommende Motorrad übersieht. Der Krefelder kommt beim Bremsen mit seinem Krad zu Fall. Motorrad und Fahrer stoßen mit dem PKW zusammen. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. Der leicht verletzte Kradfahrer wird vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

