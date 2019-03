Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Einbruchsversuche angezeigt

Menden (ots)

Einbruchsversuche scheitern

In der Nacht vom 07.03. zum 08.03. versuchten unbekannte Täter mittels eines Pflastersteines die Schaufensterscheibe eines Juweliers in der Hauptstraße einzuwerfen. Dieser Versuch schlug fehl. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

An der Max-Eyth-Straße versuchten die Täter durch Hebeln an unterschiedlichen Fenstern und Türen, ins dortige Tennisheim zu gelangen. Diese hielten dem Ansinnen stand und die Täter gelangten nicht ins Innere (Tatzeitraum: 05.03-08.03.3029)

Am Hönneufer versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag (01:00 Uhr - 09:00 Uhr) die Lagerraumtür eines dortigen Restaurants aufzubrechen. Hierbei wurde die Tür so stark beschädigt, dass sich diese nicht mehr öffnen ließ.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Einbruchsversuchen nimmt die Polizei in Menden entgegen.

