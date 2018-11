BPOLI LUD: Erst Mann, dann Frau mit Crystal ertappt

Görlitz (ots) - Am gestrigen Nachmittag ertappte eine Streife der Bundespolizei zunächst einen 33-Jährigen aus Rietschen, in dessen Jacke sich 0,3 Gramm Crystal befanden. Der Mann war in der Verkehrshalle des Bahnhofs Görlitz angetroffen worden.

Ca. drei Stunden später traf eine andere Streife in Görlitz, Blumenstraße, auf eine 19-Jährige. Die Görlitzerin hatte ein Gramm Crystal unter ihrem BH versteckt.

Sowohl der Mann als auch die Frau wurden wegen des Besitzes von Betäubungsmittel angezeigt. Das Rauschgift wurde zuvor beschlagnahmt.

