Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kleve-Kranenburg: Streit unter Leiharbeitern - ein Mann mit Messer verletzt - Lebensgefahr - Tatverdächtiger festgenommen

Krefeld (ots)

Gestern Abend (23. Februar 2019) ist es in einer Unterkunft für Leiharbeiter im Kreis Kleve zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen, in dessen Verlauf ein 40-Jähriger seinen 39-jährigen Kontrahenten mit einem Messer angriff. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er in einer Spezialklinik in den Niederlanden behandelt wird. Lebensgefahr ist weiterhin nicht auszuschließen.

Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen. Die Mordkommission aus Krefeld hatte die Ermittlungen übernommen.

Heute wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve wegen versuchten Totschlags dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. (114)

