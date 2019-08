Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld - Pkw in Brand - Ursache unklar - Hinweise erbeten

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Freitag (9. August 2019) ist ein Pkw aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 01:50 Uhr informierten Zeugen die Polizei über einen Pkw-Brand in Bockum. Ein grauer BMW parkte in einer der Buchten der Germaniastraße in Fahrtrichtung Schönwasserstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum des Fahrzeugs in Flammen und die Fahrzeugfront war geschmolzen. Feuerwehrkräfte konnten das Feuer innerhalb von etwa zehn Minuten löschen. Dabei mussten sie die Fensterscheibe der Fahrerseite eingeschlagen. Das Heck eines weiteren Autos, das vor dem BMW parkte, wurde ebenfalls beschädigt. Die Plastikteile im Heckbereich waren durch die Hitze geschmolzen.

Den Zeugen war zuvor ein Mann aufgefallen, der sich zunächst hinter Autos wegduckte und dann in Richtung Bismarckplatz lief. Ob er mit dem Brand in Verbindung steht, ist unklar. Der Mann wird als groß beschrieben und hat einen breiten Körperbau. Er war dunkel gekleidet mit einem Kapuzenpullover, dessen Kapuze er ins Gesicht gezogen hatte.

Da der Inhaber des Fahrzeugs Funktionär einer politischen Partei ist, hat der Staatsschutz der Polizei Krefeld die Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache ist noch ungeklärt. Das Fahrzeug wird noch heute begutachtet. Die Polizei hat einen Sachverständigen hinzugezogen.(646)

