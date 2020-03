Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Täter hat es vermutlich auf Spendenbox abgesehen

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Greener Burg, So. 22.03.20, 14.00 Uhr - Di. 24.03.20, 16.00 Uhr Einbeck / Greene (schw) - In dem Zeitraum Sonntag, 22.03.20, 14.00 Uhr - Dienstag, 24.03.20, 16.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu der in einem einbecker Ortsteil gelegenen "Greener Burg". Der oder die Täter hatten es vermutlich auf die im Eingangsbereich befindliche Spendenbox abgesehen. Da sich zur Tatzeit in der Box jedoch kein Geld befunden hat, haben der oder die Täter von der Tat abgelassen und sich unerkannt vom Tatort entfernt. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382/91920-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell