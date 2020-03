Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Bad Gandersheim (ots)

(Me) Einbeck, Gemarkung Opperhausen, Bundestr.445 / Landesstr. 592, Freitag, 27.März 2020, gegen 20.05 Uhr. Ein 19-Jähriger aus Einbeck befuhr mit seinem Renault die Bundesstr. 445 in Richtung Bad Gandersheim und er beabsichtigte, diese an der Einmündung zur Landesstr. 592 nach links in Richtung Opperhausen zu verlassen. Beim Linksabbiegen beachtete er jedoch nicht den Vorrang des entgegenkommenden PKW (Transporter) eines 34-Jährigen aus Bad Gandersheim und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer verletzten sich leicht und sie wurden vorsorglich dem Krankenhaus in Northeim zugeführt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 18000.-Euro, wirtschaftliche Totalschäden der Fahrzeuge. Die Unfallstelle mußte aufgrund auslaufender Betriebsstoffe von der Straßenmeisterei Einbeck gereinigt werden. Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an und ein Strafverfahren u.a. wegen Fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell