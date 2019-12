Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Bei Verkehrsunfall: Fußgängerin schwer verletzt, Fahrradfahrer leicht verletzt

Niederkrüchten Laar (ots)

Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam es auf der Borner Str. in Niederkrüchten zu einem Zusammenstoß zwischen einem 56jährigen Brüggener Fahrradfahrer und einer 86jährigen Göttinger Fußgängerin. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Göttingerin eine Kopfverletzung und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Krefeld gebracht, der Radfahrer, der einen Helm trug, wurde leicht verletzt.

