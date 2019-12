Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Gleich zwei vollendete Einbrüche und ein versuchter Einbruch in Einfamilienhäuser

Kempen-Tönisberg (ots)

Am ersten Weihnachtsfeiertag in der Zeit von 11.00 Uhr bis 22.10 Uhr war die Straße Helmeskamp in Kempen-Tönisberg gleich mehrfach das Ziel von Einbrechern. An einem Haus hebelten die bislang unbekannten Täter die Eingangstüre und in einem weiteren die Terrassentüre auf. In den Räumlichkeiten wurden die Zimmer durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. An einem weiteren Haus versuchten sie die Kellertüre und die Terrassentüren aufzuhebeln, was jedoch misslang. Alle Häuser befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162 377 0 erbeten. /UR (1545)

