Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Am ersten Weihnachtstag, zwischen 10.30 Uhr und 20.20 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus in Tönisvorst-St. Tönis auf der Friedrichstraße von bislang unbekannten Einbrechern heimgesucht. Zunächst versuchten sie die Terrassentüre an der Rückseite des Hauses aufzuhebeln, was jedoch misslang. Ihnen gelang es aber, das Fenster zur Gästetoilette aufzubrechen. Im Haus durchsuchten sie mehrere Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162 377 0 erbeten. /UR (1544)

