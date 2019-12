Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am 24. Dezember 2019, gegen 21:20 Uhr, befuhr ein 60jähriger Mann aus Nettetal mit seinem PKW die Grefrather Straße in Richtung Hinsbeck. Dabei kam ihn ein 78jähriger Mann mit seinem PKW entgegen. Dieser befuhr jedoch den rechtsseitigen Geh- und Radweg von Hinsbeck in Richtung Grefrath. Plötzlich zog er mit dem PKW auf die Fahrbahn und es kam zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß, wobei glücklicherweise niemand verletzt worden ist. Beide Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. Der 78jährige stand bei dem Verkehrsunfall merklich unter Alkoholeinwirkung, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet worden ist. Der Führerschein wurde sichergestellt./fd (1542)

