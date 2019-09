Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht bei Ribbesbüttel

Ribbesbüttel (ots)

Ribbesbüttel, Landesstraße 320 16.09.2019, 08.00 Uhr

Ein 55-jähriger aus Peine fuhr am Montagmorgen gegen 8 Uhr mit seinem Audi Avant auf der Landesstraße 320 von Vollbüttel in Richtung Ribbesbüttel und wollte einen dunklen Pkw überholen, der vor ihm unterwegs war. Dieser zog jedoch unvermittelt vor dem 55-jährigen auf die linke Fahrspur. Der Peiner musste bremsen und nach links ausweichen, damit es nicht zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Dabei touchierte er einen Leitpfosten. Sein Pkw erlitt dabei einen leichten Unfallschaden. Der Verursacher fuhr weiter in Richtung Bundesstraße 4, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Um sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher bittet die Polizei in Meine unter der Telefonnummer 05304/91230.

