Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradschuppen einer ehemaligen Schule erheblich beschädigt

Einbeck (ots)

Dassel (pap) In dem Zeitraum von Montag, 23.03.2020 bis Freitag, 27.03.2020, 09.00 Uhr, wurde auf dem Gelände der ehemaligen Rainald-von-Dassel-Schule in der Hermannstraße in Dassel durch bislang unbekannte Täter eine Sachbeschädigung begangen. Der dortige Fahrradschuppen sowie ein angrenzender Schuppen wurden erheblich beschädigt, indem Bretter aus der Verkleidung gerissen und Türen aufgebrochen wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der polizeistation Dassel, Tel. 05564-999100, oder bei der polizei Einbeck, Tel. 05561-949780.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell