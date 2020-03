Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Bad Gandersheim (ots)

(Me) Kalefeld, Auetalstraße, Zeit: Samstag, 28.03.2020, gegen 17.40 Uhr. Ein 43- Jähriger Kalefelder befuhr mit seinem PKW Opel die Auetalstraße in Richtung Grabenstraße und er war aufgrund rechtsseitiger parkender Fahrzeuge halte.-und wartepflichtig. Ein 52-Jähriger mit seinem Traktor kam dem angeführten PKW-Fahrer entgegen und die Fahrzeuge berührten sich seitlich. Am PKW des Wartepflichtigen entstand Streifschaden in Höhe von 1500.-Euro, kein Schaden am Traktor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell