Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Durchsuchungsaktion bei mutmaßlichem Urkundenfälscher

Stuttgart/Ludwigsburg (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (05.12.2019) in Ludwigsburg die Wohnung eines 45 Jahre alten Mannes durchsucht, der im Verdacht steht, mehrere Hauptuntersuchungen für Autos gefälscht zu haben. Der Zulassungsstelle Stuttgart fielen Unregelmäßigkeiten der Hauptuntersuchung in verschiedenen Zulassungsbescheinigungen auf, woraufhin diese an die Verkehrspolizei zur Überprüfung geschickt wurden. Die Verkehrspolizei ermittelte den mutmaßlichen Urkundenfälscher. Aufgrund eines erwirkten Durchsuchungsbeschlusses durchsuchten die Beamten der Verkehrspolizei zwischen 06.00 Uhr und 08.00 Uhr die Wohnung des Tatverdächtigen und beschlagnahmten mehrere Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell