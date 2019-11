Polizei Bielefeld

POL-BI: Mann schubst junge Frau und entreißt ihr den Rucksack

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld bittet um Hinweise zu einem Raub an der Mindener Straße am Mittwoch, den 13.11.2019.

Die Mutter der 19-jährigen Frau aus Borholzhausen brachte ihre Tochter mit dem Pkw nach Bielefeld und ließ sie gegen 17:00 Uhr nahe der Kreuzung Mindener Straße und Jöllenbecker Straße aussteigen.

Die junge Frau beabsichtigte in ein dortiges Geschäft zu gehen, als sich ihr von hinten ein unbekannter Mann näherte. Er schubste sie zu Boden. Dabei fiel sie auf die rechte Seite. So gelang es dem Mann, ihren Rucksack an sich zu reißen, den sie über der linken Schulter getragen hatte.

Die 19-Jährige trug bei dem Sturz leichte Schürfwunden davon. Im Rucksack befanden sich ein Notebook, eine Trinkflasche und Bargeld.

Den Täter beschreibt die Frau wie folgt: Er war etwa 1,80 Meter groß und hatte eine sportliche Figur. Er trug eine schwarze Regenjacke, blaue Jeans und helle Turnschuhe.

Hinweise zum Täter nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

