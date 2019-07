Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Einbrecher flüchtet nach Wohnungseinbruch ohne Beute - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In eine Erdgeschosswohnung in der Pappelallee brach ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Donnerstag, 25.07., bis Dienstag, 30.07., ein. Der Unbekannte hatte gewaltsam ein Fenster aufgehebelt und war über dieses in die Wohnung gelangt. Mehrere Räume wurden von dem Einbrecher durchwühlt, entwendet hatte er jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

