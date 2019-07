Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fiat-Fahrerin kollidiert mit Wildschwein und verursacht Folgeunfall

Altlußheim (ots)

Da eine 23-jährige Fiat-Fahrerin in der Nacht zum Mittwoch nach einem Wildunfall auf der B39 die Unfallstelle nicht absicherte, kam es kurz darauf an selber Örtlichkeit zu einer weiteren Kollision. Die Autofahrerin war gegen 0:40 Uhr von Hockenheim in Richtung Altlußheim unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Trotz Ausweichmanöver wurde das Tier von dem Fiat erfasst und tödlich verletzt. Die unter Schock stehende 23-jährige Frau setzte mit ihrem massiv beschädigten Fiat ihren Heimweg einfach fort und verständigte von dort die Polizei. Eine 20-jährige Renault-Fahrerin, die kurz nach der Kollision an der Unfallstelle vorbeikam, erkannte das auf der Fahrbahn liegende Tier zu spät und kollidierte mit diesem. Dabei wurde auch deren Renault stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt.

